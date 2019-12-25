В ВОЗ указали на неравномерность распространения пандемии в мире

В "антирейтинге" по числу заражений находится четыре страны.

Во Всемирной организации здравоохранения указали на неравномерность распространения пандемии в мире. Об этом на брифинге журналистам упомянул глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его данным, около половины случаев заражений приходится только на четыре государства. Также, согласно статистике, почти 70% всех летальных исходов - на 10 стран.

COVID-19 - неравномерная пандемия. Затронуты все страны, но не все одинаково, - сказал гендиректор. - Почти половина всех случаев приходятся на четыре государства и почти 70% всех случаев смерти - на 10 государств Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

Эксперт объяснил, что в "антирейтинге" сейчас лидируют США, Индия, Бразилия и Россия. В ВОЗ считают, что важную роль в борьбе против пандемии играет тестирование на инфекцию. Эксперты предоставили многим странам миллионы тестов и диагностическое оборудование.

ВОЗ заинтересована во внесении "Спутника V" в список рекомендуемых вакцин.

Фото: WHO