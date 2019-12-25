В ВОЗ выдвинули теорию о нескольких нулевых пациентах с коронавирусом

Майкл Райан объяснил, что случаи инфицирования должны были быть до Уханя.

Во Всемирной организации здравоохранения выдвинули теорию о нескольких нулевых пациентах с коронавирусом. Об этом журналистам сообщил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.

Выявление первичного случая заражения является важным аспектом всех эпидемиологических расследований. Может быть больше, чем один первичный случай, потому что, вероятно, передача от нескольких видов животных Майкл Райан, представитель ВОЗ

Эксперт уточнил, что научное сообщество уверено в том, что коронавирус имеет естественное происхождение. Его носителем могли стать летучие мыши. На данный момент ученые не располагают данными о том, что могло привести к росту заражения. Был ли источником человек, животное или окружающая среда. Майк Райан добавил, что "безусловно" были случаи инфицирования, которые предвосхищали события на рынке в китайском городе Ухань.

В ВОЗ назвали возможные новые очаги коронавируса.

Фото: WHO

