ВОЗ заинтересована во внесении "Спутника V" в список рекомендуемых вакцин

Всемирная организация здравоохранения заинтересована во внесении "Спутника V" в список рекомендуемых вакцин. Об этом на брифинге с журналистами рассказала эксперт ВОЗ Марианджела Симао. Чиновница считает, что препарат может попасть в перечень для экстренного использования.
В отношении российской вакцины, конечно, ВОЗ выражала заинтересованность в оценке для включения в список для экстренного использования… Эта заинтересованность сохраняется
Марианджела Симао, эксперт ВОЗ
В ВОЗ подчеркнули, что для начала необходимо не только изучить результаты клинических испытаний вакцины, но и также практику производства препарата. Симао добавила, что ВОЗ рассчитывает получить "всю информацию".
В центре Чумакова не исключают вакцинацию перенесших COVID-19 при снижении уровня антител.
Фото: Pixabay.com
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