ВОЗ заинтересована во внесении "Спутника V" в список рекомендуемых вакцин

Марианджела Симао рассказала об условиях внесения вакцины в перечень.

Всемирная организация здравоохранения заинтересована во внесении "Спутника V" в список рекомендуемых вакцин. Об этом на брифинге с журналистами рассказала эксперт ВОЗ Марианджела Симао. Чиновница считает, что препарат может попасть в перечень для экстренного использования.

В отношении российской вакцины, конечно, ВОЗ выражала заинтересованность в оценке для включения в список для экстренного использования… Эта заинтересованность сохраняется Марианджела Симао, эксперт ВОЗ

В ВОЗ подчеркнули, что для начала необходимо не только изучить результаты клинических испытаний вакцины, но и также практику производства препарата. Симао добавила, что ВОЗ рассчитывает получить "всю информацию".

В центре Чумакова не исключают вакцинацию перенесших COVID-19 при снижении уровня антител.

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