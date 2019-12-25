В ВОЗ рассказали о сотрудничестве РФ и ЕС по "Спутник V"

Ханс Клюге прокомментировал вопрос журналистов сертификации российской вакцины в ЕС.

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали о сотрудничестве России и Евросоюза по вакцине "Спутник V". Об этом на онлайн-брифинге журналистам заявил глава регионального отделения ВОЗ Ханс Клюге. Чиновник напомнил, что на прошлой неделе состоялся международный форум, посвященный вопросам здравоохранения ЕС и РФ. В мероприятии принимали участие представители Еврокомиссии из Брюсселя.

Там был включен вопрос о вакцинах и технологиях. Мы видим постоянный обмен информацией между ЕС и РФ на эту тему, и сейчас этот процесс ускорился благодаря успешным форумам, в которых участвовал Минздрав РФ Ханс Клюге, глава европейского регионального ВОЗ

Напомним, что в августе Москва зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса. Ее создали специалисты НИЦ имени гамалеи. В октябре текущего года зарегистрирована еще одна вакцина - "ЭпиВакКорона", созданная "Вектором". На клинических исследованиях находится еще один препарат от центра имени Чумакова РАН.

В ВОЗ отметили вклад России в борьбу с COVID-19.

Фото: WHO