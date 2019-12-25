В ВОЗ отметили вклад России в борьбу с COVID-19

Ханс Клюге заметил, что вдохновлен опытом российской системы здравоохранения, а также помощью Москвы другим странам.

Во Всемирной организации здравоохранения отметили вклад России в борьбу с COVID-19. Глава европейского регионального бюро Ханс Клюге рассказал об этом на виртуальном симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19". Эксперт уточнил, что вдохновлен вкладом Москвы в коллективную борьбу с пандемией коронавируса. Он считает, что таким опытом следует гордиться.

Вместе мы лучше... Поддержка Россией государств-членов ВОЗ в укреплении лабораторного потенциала эпидемиологических надзоров, организации мер реагирования, готовности к вспышкам - это то, чем все могут гордиться. Меня особенно воодушевляет стремление РФ продолжать оказывать поддержку другим странам Ханс Клюге, представитель ВОЗ

Эксперт напомнил, что особенно воодушевился во время своего недавнего визита в Москву мобилизацией российской системы телемедицины, необходимой в качестве поддержки мер реагирования на распространение инфекции. Он добавил, что уроки, которые извлекла Россия, важны для всего европейского региона.

В ВОЗ рассказали, что необходимо для ликвидации угрозы коронавируса.

Фото: WHO