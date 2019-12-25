Глава Роспотребнадзора сообщила о мутациях коронавируса в Сибири

Анна Попова рассказала про особый вариант SARS-CoV-2 в регионе.

Анна Попова заявила о формировании в Сибири особого варианта коронавируса. Глава Роспотребнадзора считает, что в регионе сформировалась особая мутация SARS-CoV-2. Информацией чиновница поделилась на виртуальном симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19".

Мы видим изменения определенные … в Сибирском регионе, что позволяет нам предположить, что в этом регионе формируется свой вариант с определенными мутациями Анна Попова, глава Роспотребнадзора

В пресс-службе ведомства добавили, что собственной разновидности коронавируса в Сибири нет. Выявляются только единичные варианты мутаций инфекции. Ранее Попова говорила о том, что по территории страны циркулирует несколько вариантов SARS-CoV-2. Они пришли из Европы и стран Азии, но не из Китая.

Попова назвала регионы с высоким уровнем заболеваемости COVID-19.

Фото: Piter.tv