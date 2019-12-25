В ВОЗ рассказали, что необходимо для ликвидации угрозы коронавируса

Ханс Клюге заявил, что массовая вакцинация не избавит мир от коронавируса полностью.

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что необходимо для ликвидации угрозы коронавируса. Информацией об этом с журналистами поделился глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Эксперт считает, что одно только вакцинирование население не способно полностью нейтрализовать угрозу распространения COVID-19.

Большие надежды возлагаются на вакцину, но эта технология не способна закрыть бреши в уязвимости. Политическая воля и действия, направленные на удовлетворение потребностей каждого члена нашего общества, должны предшествовать вакцинации и сопровождать этот процесс Ханс Клюге, глава европейского бюро ВОЗ

По мнению специалиста, лучшей линией "обороны" от инфекции является система здравоохранения. Он отметил значимость первичной медико-санитарной помощи населению. Система должна уметь реагировать на возникающие вызовы, поэтому в данное направление следует вкладывать инвестиции.

ВОЗ рекомендовала не совершать поездки во время COVID-19.

Фото: WHO