ВОЗ призвала пенсионеров и врачей первыми прививаться от сезонного гриппа

Всемирная организация здравоохранения призвала пенсионеров и врачей первыми прививаться от сезонного гриппа. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали эксперты. Они отметили, что совместная эпидемия гриппа и коронавируса может значительно ухудшить проблемы в системах здравоохранения стран и усложнить работу медицинских учреждений.
Вакцинация против гриппа является наилучшим способом профилактики болезни и снижения тяжести болезни и общественного бремени, вызванного гриппом. С 2012 года ВОЗ рекомендует вакцинацию против гриппа пяти целевым группам, которые остаются важными для проведения вакцинации против гриппа
заявление ВОЗ
Врачи рекомендуют сделать прививку от гриппа пяти целевым группам. В такие категории попали беременные женщины, лица с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры, медицинские работники и дети.
В ВОЗ рассказали, как убедить антипрививочников вакцинироваться от COVID.
Фото: Piter.tv
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