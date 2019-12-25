ВОЗ призвала пенсионеров и врачей первыми прививаться от сезонного гриппа

Специалисты назвали пять целевых групп, которым необходима прививка от гриппа.

Всемирная организация здравоохранения призвала пенсионеров и врачей первыми прививаться от сезонного гриппа. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали эксперты. Они отметили, что совместная эпидемия гриппа и коронавируса может значительно ухудшить проблемы в системах здравоохранения стран и усложнить работу медицинских учреждений.

Вакцинация против гриппа является наилучшим способом профилактики болезни и снижения тяжести болезни и общественного бремени, вызванного гриппом. С 2012 года ВОЗ рекомендует вакцинацию против гриппа пяти целевым группам, которые остаются важными для проведения вакцинации против гриппа заявление ВОЗ

Врачи рекомендуют сделать прививку от гриппа пяти целевым группам. В такие категории попали беременные женщины, лица с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры, медицинские работники и дети.

В ВОЗ рассказали, как убедить антипрививочников вакцинироваться от COVID.

Фото: Piter.tv