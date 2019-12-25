В ВОЗ рассказали, как убедить антипрививочников вакцинироваться от COVID

Эксперты заявили о необходимости получить доверие населения к препарату.

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, как убедить антипрививочников вакцинироваться от COVID-19. Журналисты "РИА Новостей" узнали, что люди могут изменить свое отношение к прививке от коронавируса, если препараты покажут свою безопасность.

Маловероятно, что те, кто уже решительно выступает против вакцинации, изменят свое мнение, но все будет зависеть от того, как будет развиваться пандемия заявление ВОЗ

В ВОЗ напомнили, что успех любой вакцинации зависит от доверия населения. Эксперты считают, что сейчас общественность слышит много призывов к ускорению разработки вакцины, чтобы она быстрее была выведена на рынок. некоторые люди уже сейчас обеспокоены скоростью данного процесса и действенностью такого препарата.

Также причиной отказа от прививки может быть дезинформация о лекарственных препаратах. В ВОЗ уверены, что близки к появлению безопасных и эффективных вакцин от коронавируса.

Мы сможем рассчитывать на большой позитивный настрой в отношении вакцинации, особенно с учетом защиты и возможности вернуться к нормальной жизни, которую она может дать заявление ВОЗ

В ВОЗ назвали различия симптомов гриппа и коронавируса.

Фото: Piter.tv