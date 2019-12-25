ВОЗ зафиксировала рекордный прирост заражений коронавирусом за неделю

Большая часть новых зараженных приходится на европейский регион.

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордный прирост заражений коронавирусом за неделю. По данным специалистов, за семь дней количество новых пациентов с инфекцией увеличилось на 3,6 миллиона человек. При этом показатель летальных случаев возрос на более чем 54 тысячи. Это на 9 тысяч случаев больше, чем на прошлой неделе.

За последнюю неделю общее число случаев COVID-19 выросло на 8% по сравнению с предыдущей неделей, составив более 3,6 миллиона. Наибольшая доля новых случаев за семь дней по-прежнему приходится на Европейский регион заявление ВОЗ

Эксперты уточнили, что около 54% новых зараженных приходится на Европу. В этом регионе также зарегистрировано 47% всех новых смертей от коронавируса.

Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации.

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