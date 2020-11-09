Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации

Пандемия COVID-19 мешает борьбе с другими заболеваниями.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации.

Мы привержены защите людей в условиях чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

Он отметил, что пандемия COVID-19 мешает борьбе с другими заболеваниями — например, с желтой лихорадкой в Габоне и Того, лихорадкой чикунгунья в Чаде, корью в Мексике.

Говоря о вакцине, Гебрейесус заявил, что она должна стать глобальным общим благом, а не частным сырьевым товаром.

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Видео: YouTube / World Health Organization (WHO)