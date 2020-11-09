Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации.
Мы привержены защите людей в условиях чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения.
Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ
Он отметил, что пандемия COVID-19 мешает борьбе с другими заболеваниями — например, с желтой лихорадкой в Габоне и Того, лихорадкой чикунгунья в Чаде, корью в Мексике.
Говоря о вакцине, Гебрейесус заявил, что она должна стать глобальным общим благом, а не частным сырьевым товаром.
Ранее мы писали, что Байден планирует отменить ряд указов Трампа сразу после инаугурации.
Видео: YouTube / World Health Organization (WHO)
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