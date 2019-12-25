В ВОЗ назвали различия симптомов гриппа и коронавируса

Эксперт рассказали, на какие признаки стоит обратить внимание.

Во Всемирной организации здравоохранения назвали различия симптомов гриппа и коронавируса. Информацией специалисты поделились в интервью для "РИА Новостей". Эксперты уточнили, что грипп и заражение COVID-19 имеют схожие симптомы. Однако в последнем случае может дополнительно вызываться потеря чувства вкуса и обоняния, одышка и повышенная температура от 38 градусов по Цельсию.

COVID-19 и грипп имеют схожие симптомы, такие как кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, усталость. Однако COVID-19 может вызвать дополнительные симптомы, такие как потеря чувства вкуса и обоняния, одышка заявление ВОЗ

Эксперты напомнили, что признаками тяжелой формы заражения кроме одышки также является потеря аппетита, постоянная боль или давление в грудной клетке, высокая температура, спутанность сознания. В этом случае пациенту следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Даже при легких симптомах к медикам следует обращаться людям с хроническими заболеваниями, пожилым, беременным женщинам и детям до пяти лет.

ВОЗ зафиксировала рекордный прирост заражений коронавирусом за неделю.

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