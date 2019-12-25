ВОЗ рекомендовала не совершать поездки во время COVID-19

Сумия Сваминатан рассказала о мерах профилактики во время передвижения.

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не совершать поездки во время COVID-19. Об этом в Instagram-аккаунте ВОЗ сообщила главный научный сотрудник Сумия Сваминатан. По мнению эксперта, во время пандемии любые поездки считаются нежелательными. Если перемещения необходимы, то она призвала открывать окна в поездах, автомобилях и автобусах, а также соблюдать социальную дистанцию.

Первый вопрос, который нужно себе задать: действительно ли мне необходимо поехать? Обязательно ли это? Если да, то нужно минимизировать риски. Мы знаем, что ни одно путешествие не будет безрисковым, но мы можем сделать многое, чтобы минимизировать этот риск Сумия Сваминатан, представитель ВОЗ

Эксперт рассказала, что открытые окна в транспортных средствах позволяют обеспечить вентиляцию воздуха. Также она рекомендовала в общественных местах носить медицинскую маску.

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