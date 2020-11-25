В центре Чумакова не исключают вакцинацию перенесших COVID-19 при снижении уровня антител

Эксперт прокомментировал, смогут ли переболевшие коронавирусом делать прививку от COVID-19.

В центре имени Чумакова не исключают вакцинацию перенесших COVID-19 при снижении уровня антител. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал заведующий отделом общей вирусологии Георгий Игнатьев. Специалист уточнил, что переболевшие инфекцией могут получить вакцину в том случае, если у них наблюдается критически низкое содержание уровня антител в организме.

Уровень антител постоянно падает в динамике, и следует ожидать, что антитела уйдут. И тогда человеку нужно будет вакцинироваться. С какой периодичностью - не позже чем через четыре месяца надо смотреть состояние иммунитета. Когда он близок к нулю, вакцинация будет показана Георгий Игнатьев, представитель центра имени Чумакова

Эксперт напомнил, что на данный момент критерии медицинского отвода от вакцинирования - ранее перенесенная инфекция.

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Видео: Facebook/Пресс-центр ТАСС