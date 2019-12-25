Третью российскую вакцину от коронавируса испытают в Петербурге

Соответствующее разрешение выдал Минздрав.

Стало известно, что третью вакцину от коронавируса испытают в Петербурге. Клинические испытания проведут также в Новосибирске и Кирове.

Вакцина была создана специалистами Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. На испытания ждут 300 пациентов, которые будут находиться в условиях стационара. Президент Российской академии наук Александр Сергеев отметил, что, в случае положительных результатов, будет объявлен третий этап клинических испытаний. Первая и вторая фазы тестирования будут длиться два месяца.

Уникальность данной вакцины в цельновирионности: в ней удалось собрать все патогенные факторы, входящие в коронавирус.

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Фото: Piter.TV