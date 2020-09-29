Ограждение от стены памяти погибшим врачам убрали

Ранее в СМИ сообщили, что мемориал огражден сигнальными лентами и знаком "опасная зона".

Во вторник, 29 сентября, издание "Фонтанка" сообщило, что стихийный мемориал погибшим врачам от коронавируса на Малой Садовой недоступен: его оградили лентами.

Мобильный корреспондент посетил стену памяти и отметил, что портреты действительно сдвинуты, половина мемориала отсутствует, но ленты уже убраны.

Ораждение к стене памяти выставили из-за того, что рабочие разбирали строительные леса. Создатели стены и активисты были готовы снимать портреты погибших медиков, потому как леса с фасада Дома радио пришла пора снимать. Пока губернатор Петербурга дал отбой, отметив, что, пока на стенах медучреждений не появятся памятные таблички, мемориал останется на месте. Также поступило предложение перенести фотографии погибших врачей в Музей гигиены, который расположен неподалеку, на Итальянской улице.

Ранее мы писали, что в Петербурге за сутки от коронавируса умерли 30 человек.

Видео: Piter.TV