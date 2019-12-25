В Петербурге за сутки от коронавируса умерли 30 человек

В целом по России зафиксировано 160 новых летальных случаев.

За минувшие 24 часа в Петербурге от новой коронавирусной инфекции скончались еще 30 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

В целом по России за указанный период зафиксировано 160 новых летальных случаев. После Петербурга по числу смертей следуют Москва (23), Республика Дагестан (8), Московская область (7), Воронежская область (6) и другие регионы РФ.

С начала пандемии жертвами опасной инфекции стали 20 545 россиян. 952 399 человек выздоровели.

Ранее Беглов назвал причину роста заболеваемости коронавирусом в Петербурге.

Фото: pixabay.com