Беглов назвал причину роста заболеваемости коронавирусом в Петербурге

Увеличения числа заболевших связано с возвращением горожан из отпусков и началом нового учебного года.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "Россия 24" объяснил, почему количество заболевших коронавирусом людей в городе выросло в сентябре. Он связал это с возвращением горожан из отпусков и началом нового учебного года.

По словам Беглова, ситуация с увеличением числа заболевших находится под контролем. Масочный режим продлен до 11 октября. Градоначальник отметил, что в мае-июне в городе ежедневно госпитализировали до 700 пациентов. Сегодня этот показатель не превышает 250.

С начала пандемии в Петербурге зафиксировали 42 494 заболевших коронавирусом людей, 28 810 пациентов выздоровели, 2 894 умерли.

Ранее было названо количество свободных коронавирусных коек в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов