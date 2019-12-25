Названо количество свободных коронавирусных коек в Петербурге

В городе развернуто 4 076 коек для больных COVID-19, однако свободны из них только 608.

В Петербурге за время пандемии развернули 4 076 коек для больных коронавирусом. Однако по данным на 28 сентября, только 608 из них свободны. Это примерно 15% от общего коечного фонда. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала "Россия 24".

Сегодня пациентов с COVID-19 принимают 13 взрослых и 1 детский стационар. В случае ухудшения ситуации в течение 2-3 дней в городе для лечения коронавирусных больных развернут до 9 тысяч коек. В частности, к делу подключат временный госпиталь в "Ленэкспо" на 2,5 тысячи коек. Его превратили в полноценную больницу с аппаратами ИВЛ, кислородом, КТ и реанимацией. В настоящий момент также принимаются меры по расширению сети стационаров-трансформеров.

Ранее Беглов рассказал, будут ли в городе вводить дополнительные ограничения из-за коронавируса.

Фото: Piter.TV