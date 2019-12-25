Петербург пока не вводит дополнительные ограничения из-за коронавируса

По словам главы города, все будет зависеть от числа заболевших.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "Россия 24" ответил на волнующий многих вопрос: будут ли в городе вводить дополнительные ограничения из-за коронавируса. По словам градоначальника, все будет зависеть от числа заболевших.

Беглов заявил, что ограничения придется вводить только в случае ухудшения ситуации, пока же ситуация терпимая. Губернатор призвал петербуржцев соблюдать все необходимые меры безопасности, чтобы была возможность продолжать работать и восстанавливать те отрасли, которые серьезно пострадали во время пандемии (бизнес, культура, туризм).

"Каждый человек должен понять, что лучше носить маску, чем оказаться на больничной койке", - отметил градоначальник.

Также Беглов заявил, что с каждым днем заболеваемость коронавирусом только растет, а значит увеличивается риск заражения. Губернатор призвал каждого жителя города относиться осознанно не только к своему здоровью, но и к безопасности окружающих. По его словам, сейчас очень важно не допустить, чтобы заболели врачи, учителя, энергетики, транспортники – люди, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

Ранее мы писали, что Беглов намерен усилить ограничительные меры на предприятиях Петербурга.

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