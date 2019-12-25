Беглов намерен усилить ограничительные меры на предприятиях Петербурга

Градоначальник рекомендовал проводить термометрию сотрудников и обязательно использовать средства индивидуальной защиты.

В понедельник, 28 сентября, стало известно о том, что градоначальник Северной столицы намерен усилить ограничительные меры. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Александр Беглов отметил, что руководству предприятий стоит проводить термометрию сотрудников и использовать средства индивидуальной защиты. Также градоначальник сделал отдельный акцент на бесперебойном снабжении Петербурга в осенне-зимний период.

Также губернатор Петербурга отметил, что в городе растет количество заболевших COVID-19.

Ранее мы сообщали о том, что за месяц прививку от гриппа в Петербурге сделали 979 тысяч горожан.

Фото:Александр Беглов/вк