Беглов намерен усилить ограничительные меры на предприятиях Петербурга

В понедельник, 28 сентября, стало известно о том, что градоначальник Северной столицы намерен усилить ограничительные меры. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Александр Беглов отметил, что руководству предприятий стоит проводить термометрию сотрудников и использовать средства индивидуальной защиты. Также градоначальник сделал отдельный акцент на бесперебойном снабжении Петербурга в осенне-зимний период.
Также губернатор Петербурга отметил, что в городе растет количество заболевших COVID-19.
Ранее мы сообщали о том, что за месяц прививку от гриппа в Петербурге сделали 979 тысяч горожан.
Фото:Александр Беглов/вк
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