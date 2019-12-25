За месяц прививку от гриппа в Петербурге сделали 979 тысяч горожан

Охват прививками против гриппа составляет 18,18% населения города.

В понедельник, 28 сентября, стало известно о том, что в Северной столице прививку от гриппа сделали 979 тысяч горожан. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, охват по прививкам против гриппа среди населения города составляет 18%. Среди них —181 117 дети. В настоящий момент, заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на неэпидемическом уровне. Более того, групповых заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями не зарегистрировано.

Омечается, что в Петербурге действует режим повышенной готовности в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы смогут вновь стать донорами антиковидной плазмы.

Фото:Piter.TV