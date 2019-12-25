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За месяц прививку от гриппа в Петербурге сделали 979 тысяч горожан
Сегодня, 13:44
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IRINA_CHALKINA

За месяц прививку от гриппа в Петербурге сделали 979 тысяч горожан

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Охват прививками против гриппа составляет 18,18% населения города.

В понедельник, 28 сентября, стало известно о том, что в Северной столице прививку от гриппа сделали 979 тысяч горожан. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, охват по прививкам против гриппа среди населения города составляет 18%. Среди них —181 117 дети. В настоящий момент, заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на неэпидемическом уровне. Более того, групповых заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями не зарегистрировано.

Омечается, что в Петербурге действует режим повышенной готовности в условиях пандемии коронавирусной инфекции. 

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы смогут вновь стать донорами антиковидной плазмы.

Фото:Piter.TV

Теги: грипп, прививки от гриппа, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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