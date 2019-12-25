Петербуржцы смогут вновь стать донорами антиковидной плазмы

Чтобы попасть в базу доноров необходимо связаться со специалистами "Городской станции переливания крови".

В Петербурге "Городская станция переливания крови" возобновила прием доноров, переболевших коронавирусом. Потенциальные доноры могут сдать антиковидную плазму.

Чтобы попасть в базу доноров необходимо связаться со специалистами учреждения через личные сообщения "ВКонтакте" или в WhatsApp/ Telegram. Получить консультацию можно по будням с 9:00 до 17:00.

Если полученная плазма окажется подходящей, ее направят в стационары, которые занимаются лечением пациентов с COVID-19.

В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 237 человек.

Фото: Фонд доноров