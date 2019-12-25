В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 237 человек

Из больниц выписали 119 человек.

За последние сутки в России подтвердили 8 135 случаев коронавируса в 84 субъектах, в том числе 2200 (27%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 237 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 63. За последние сутки подтверждена смерть 61 пациента. В Петербурге и Ленобласти не зарегистрировано новых случаев смерти от COVID-19.

За последние сутки из больниц выписано 2 702 пациента, в том числе 119 человек в Петербурге и 7 – в Ленинградской области.

Россиянам назвали пять советов по защите от коронавируса.

Фото: Piter.TV