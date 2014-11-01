В ВОЗ прокомментировали слова Макрона о "мировой войне" из-за вакцин

Брюс Эйлвард считает, что война ведется не против людей, а против вируса.

Во Всемирной организации здравоохранения прокомментировали слова Эмманюэля Макрона о "мировой войне" из-за вакцин. На брифинге с журналистами старший советник генерального директора ВОЗ Брюс Эйлвард сообщил, что мир действительно находится в состоянии войны, но не против людей, а против инфекции. Ранее президент Франции заявил, что ЕС столкнулась с войной нового типа, так как Россия и Китай пытаются увеличить свое влияние за счет собственных медицинских разработок.

Мы на войне, лидеры правы. Это война против вируса, не против друг друга. Есть много напряжения, дружественный огонь иногда, но это природа такой борьбы. Но у нас есть общая цель. Мы можем выйти из этого только вместе. Брюс Эйлвард, представитель ВОЗ

Напомним, что бывший глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал политику нынешнего президента страны Жаира Болсонару в вопросе распространения коронавируса "крупнейшим геноцидом" в истории государства.

Ученый из США назвал местом зарождения коронавируса китайские лаборатории.

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