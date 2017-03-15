ВОЗ подготовила доклад по визиту в Ухань

Специалисты организации намерены представить его в ближайшие дни.

Эксперты ВОЗ подготовили доклад по итогам визита китайского города Ухань, где была зафиксирована первая вспышка коронавируса. Глава группы ученых заявил, что отчет выйдет в ближайшее время, пишет РИА "Новости".

Мы сейчас находимся на стадии вычитки документа. Наполнение документа закончено, и мы надеемся, что весь процесс завершится в ближайшие несколько дней и мы сможем его обнародовать, - сказал Питер Бен Эмбарек на брифинге

Отметим, что ВОЗ ранее отвергла версию, что коронавирус появился в лабораториях Уханя. Наиболее вероятной причиной специалисты называют передачу вируса людям от носителя заболевания или через посредника.

Фото: Piter.TV