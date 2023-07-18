ФСБ показала видео задержания россиянки, собиравшей Украине информацию для теракта на ГЭС

Россиянка выполняла задание спецслужб Украины.

ФСБ Россия сообщила о предотвращении подготовки теракта в Ярославской области. Известно, что задержана россиянка, собиравшая данные об объекте критической инфраструктуры страны по заданию украинских спецслужб. Об этом журналистам рассказали представители Центра общественных связей ФСБ России. Операция проводилась при участии правоохранительных органов.

Задержана гражданка России 1987 г. р., осуществлявшая по заданию украинских спецслужб сбор и передачу информации об одном из объектов критической инфраструктуры Ярославской области с целью совершения теракта. ЦО ФСБ России

Российские силовики пояснили, что у задержанной женщины были изъяты средства связи, в которых содержалась переписка с украинским координатором с обсуждением совершения планируемого преступления. По факту инцидента специалисты возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 2 статьи 205 УК РФ. Речь идет о приготовлении к теракту. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России