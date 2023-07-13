ФСБ задержала ЛГБТ-активиста за перевод средств для ВСУ

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена".

Сотрудники ФСБ задержали трансгендера и ЛГБТ-активиста, который подозревается в финансировании украинской армии. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

В опубликованном заявлении отмечается, что "активист, ранее сменивший половую принадлежность с женщины на мужчину, сделал безналичный перевод на счет в украинском банке". В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена". Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Напомним, что в прошлом году Госдума приняла в I чтении проект о запрете пропаганды ЛГБТ в рекламе и СМИ. Согласно новой редакции закона о рекламе, она не должна содержать информацию, пропагандирующую либо демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения". Аналогичные поправки были внесены в закон об информации и закон о СМИ.

Ранее мы сообщали, что ФСБ задержала руководителей частной клиники, организовавших незаконную миграцию украинцев.

Видео: ФСБ России