ФСБ задержала руководителей частной клиники, организовавших незаконную миграцию украинцев

В результате действий задержанных более 150 украинцев незаконно прибыли на территорию России.

Сотрудники ФСБ задержали руководителей частной клиники, организовавших незаконную миграцию украинцев. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Москве и Московской области.

Подозреваемые были задержаны в Подмосковье. Их обвиняют в изготовлении и выдаче гражданам Украины фиктивных справок-приглашений с несуществующими диагнозами для прохождения обследований в медучреждении Подмосковья.

В результате действий задержанных более 150 украинцев незаконно прибыли на территорию России. Возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции".

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Видео: ФСБ России