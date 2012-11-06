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ФСБ задержала руководителей частной клиники, организовавших незаконную миграцию украинцев

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В результате действий задержанных более 150 украинцев незаконно прибыли на территорию России.

Сотрудники ФСБ задержали руководителей частной клиники, организовавших незаконную миграцию украинцев. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Москве и Московской области.

Подозреваемые были задержаны в Подмосковье. Их обвиняют в изготовлении и выдаче гражданам Украины фиктивных справок-приглашений с несуществующими диагнозами для прохождения обследований в медучреждении Подмосковья.

В результате действий задержанных более 150 украинцев незаконно прибыли на территорию России. Возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции".

Ранее мы сообщали, что ФСБ предотвратила теракт в Тюменской области.

Видео: ФСБ России

Теги: задержание, незаконная миграция, фсб россии, частная клиника
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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