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В Ульяновске двухлетняя девочка умерла в очереди на прием к педиатру
Вчера, 17:55
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ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

В Ульяновске двухлетняя девочка умерла в очереди на прием к педиатру

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Следствие пока не заявляло о предъявлении обвинения конкретному врачу.

В одной из частных клиник Ульяновска двухлетней девочке стало плохо во время ожидания приема педиатра. Ребёнок скончался, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Трагедия случилась 6 сентября. Накануне девочка почувствовала сильное недомогание. Родители вызывали домой скорую помощь, которые оказали ей помощь, но госпитализации не последовало.

Однако позже семья привезла девочку в частную клинику на прием к педиатру. По данным местных СМИ, ребёнок мог страдать кишечной инфекцией.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Им предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, точную причину смерти и качество оказанной медицинской помощи.

Ранее мы сообщали, что школьник умер после тренировки в Воронежской области.

Фото: Piter.TV

Теги: дети, ребенок умер в ульяновске, ульяновск, частная клиника
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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