ФСБ предотвратила теракт в Тюменской области

Группа людей планировала подорвать объект топливно-энергетического комплекса.

Сотрудники ФСБ совместно с СК РФ предотвратили теракт в Тюменской области. Об этом сообщили в силовых ведомствах.

Теракт готовили граждане России, которые действовали по заданию представителей украинских военизированных формирований. Они планировали подорвать объект топливно-энергетического комплекса, расположенный в области.

Отмечается, что 4 июля во время задержания один из подозреваемых напал на сотрудников ФСБ. Его ликвидировали ответным огнем. Возбуждены уголовные дела по статьям: "Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконное хранение, взрывчатого устройства", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Приготовление к теракту".

Ранее мы сообщали, что ФСБ задержала украинского агента, готовившего теракты в Южно-Сахалинске.

Видео: ФСБ России