У путешественников не проявились симптомы пневмонии нового типа.

В Тюмени сообщили о состоянии эвакуированных из Китая россиян. У туристов не проявились симптомы коронавируса. В оперативном штабе по профилактике сообщили, что сейчас они чувствуют себя нормально.

Симптомов вирусной инфекции у них не проявилось прокомментировали местные медики

Всех прибывших из Уханя разместили в медицинском центре в 28 км от Тюмени. Эту меру специалисты назвали стандартной для подобных случаев. В общей сложности 14-дневном карантине находятся 144 человека. Из них четверо - несовершеннолетние граждане РФ.

Ранее Piter.tv писал о том, что появились фотографии реабилитационного центра в Тюмени, куда направят эвакуированных из Уханя.