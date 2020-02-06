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В Тюмени сообщили о состоянии эвакуированных из Китая россиян

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У путешественников не проявились симптомы пневмонии нового типа.

В Тюмени сообщили о состоянии эвакуированных из Китая россиян. У туристов не проявились симптомы коронавируса. В оперативном штабе по профилактике сообщили, что сейчас они чувствуют себя нормально.

Симптомов вирусной инфекции у них не проявилось

прокомментировали местные медики

Всех прибывших из Уханя разместили в медицинском центре в 28 км от Тюмени. Эту меру специалисты назвали стандартной для подобных случаев. В общей сложности 14-дневном карантине находятся 144 человека. Из них четверо - несовершеннолетние граждане РФ.

Ранее Piter.tv писал о том, что появились фотографии реабилитационного центра в Тюмени, куда направят эвакуированных из Уханя.

Теги: китай, тюмень, ухань, эвакуация
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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