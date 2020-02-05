Путин получает информацию о коронавирусе ежечасно

Об этом заявил Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин ежечасно получает информацию о ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время общения с журналистами в Кремле.

Естественно, ежедневно и при необходимости ежечасно получает информацию о развитии ситуации прокомментировал чиновник

Напомним, что на данный момент количество заразившихся на материковой части Китая превышает 24,3 тысяч человек. Летальный исход зафиксирован в 490 случаях, еще один пациент погиб в Гонконге. За пределами КНР инфекция передалась 170 пострадавшим, один скончался. ВОЗ признает ситуацию в Китае международной чрезвычайной ситуацией.

Ранее Piter.tv писал о том, что второй самолет ВКС доставил в Тюменскую область еще 64 гражданина.

Видео: YouTube/ITV News