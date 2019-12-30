Мишустин сообщил о ежедневных докладах Путину о борьбе с коронавирусом

Чиновник прокомментировал ситуацию в РФ.

Владимиру Путину ежедневно докладывают о работе по противодействию распространению коронавируса. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства днем 30 января.

Чиновник напомнил, что на данный момент ни одного заболевшего данной инфекцией в стране нет. Для нераспространения вируса дальше КНР, правительство закрыло границу на Дальнем Востоке. Также создан оперативный штаб, которым руководит Татьяна Голикова. Еще 29 января президент РФ призвал минимизировать человеческие жертвы от пневмонии нового типа.

Ранее Piter.tv писал о том, что МВД планирует обязать иностранцев предоставлять медcправки при въезде в РФ.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

