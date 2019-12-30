МВД планирует обязать иностранцев предоставлять медcправки при въезде в РФ

Они пройдут и через дактилоскопию.

МВД планирует обязать иностранцев предоставлять медицинские справки при въезде в РФ. Об этом заявила "ТАССу" начальник главного управления по вопросам миграции Валентина Казакова.

Она отметила, что сейчас вопрос распространения заболеваний стоит очень остро. Полиция намерена проводить дактилоскопию туристов, прибывающих на территорию России. Кроме этого от них потребуется подтверждение их состояния здоровья.

Ранее Piter.tv писал о том, что Мишустин утвердил состав штаба по борьбе с коронавирусом.

Фото: Piter.tv

