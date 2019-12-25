Американский лидер сбежал от вопросов журналистов в Белом доме.

В Twitter набирает популярность видео комичного ухода Байдена. Речь американского политика в Белом доме опубликовал местный телеканал CBSN. В кадре зафиксировано, что спикер покидает трибуну после пресс-конференции. Он выступал перед прессой с докладом о внутренней политике страны. В конце мероприятия Байден поблагодарил участников мероприятия и отправился к выходу. В этот момент корреспонденты начали выкрикивать вопросы к главе государства, но организаторы брифинга заглушили крики, включив фоновую музыку.

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В комментариях к записи один из пользователей пошутил о том, что музыка в Белом доме звучала как переход между сценами в сериале. Еще один из комментаторов заметил, что к ситуации лучше бы подошла аудиодорожка из записанного смеха. Американскому лидеру рекомендовали выбирать другие композиции для следующих уходов от журналистов. В частности, читатели предложили трек The Girl From Ipanema.

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