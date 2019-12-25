Байден: высокие цены на бензин стали проблемой во всем мире

Глава США оценил энергетический кризис в мировом масштабе и для Вашингтона.

Высокая стоимость бензина стала проблемой не только в США, но и во всем мире. Такую позицию на регулярном брифинге с журналистами высказал американский президент Джо Байден. Политик выступил в Вашингтоне с речью об экономической ситуации в стране. Глава государства напомнил прессе о том, что в США в среднем цена на топливо составляет 3,4 доллара за один галлон.

Высокие цены на бензин - это проблема. Стоимость бензина достигла недавно рекордных показателей в Европе и Азии. Во Франции в конце прошлого месяца она составила примерно $7 за галлон (3,7 литра), в Японии - около $5,5 за галлон. Джо Байден, президент США

Глава Белого дома напомнил о том, что в прошлом страна справлялась и с более серьезными скачками в стоимости на бензин. Байден пояснил, что в прошлом десятилетии (в 2012 году) показатель достиг отметки в 3 доллара 90 центов за галлон. В 2014 стоимость бензина была 3 доллара и 69 центов. По словам политика, в 2021 году Вашингтон собирается преодолеть очередной всплеск цен.

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Фото: Белый дом