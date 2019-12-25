США используют 50 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов

Власти страны предполагают, что такая мера позволит снизить цены на топливо для американцев.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о высвобождении 50 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте администрации американского лидера.

Отмечается, что несмотря на восстановление экономики США и увеличение дохода граждан государства почти на 100 долларов в месяц, для американцев остается ощутимым влияние повышенных цен на газ на заправках и в коммунальных счетах. Кроме того, предложение нефти не поспевает за спросом.

Первоначально планируется высвободить 32 миллиона баррелей нефти. Предполагается, что данный объем вернется в стратегический резерв за счет снижения цен. После этого США задействуют оставшиеся 18 миллионов баррелей.

Министерство энергетики США подготовит для высвобождения 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва для снижения цен на топливо для граждан страны, а также чтобы сбалансировать спрос и предложение на рынке после пандемии COVID-19. из заявления Белого дома

В администрации главы государства отметили, что вместе с Соединенными Штатами часть нефти из резервов выпустят ряд других стран, включая Великобританию, КНР, Индию, Южную Корею и Японию.

Ранее мы сообщали, что США будут убеждать ОПЕК обеспечить соответствие спроса и предложения на нефтяных рынках.

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