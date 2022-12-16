В Турции восемь полицейских получили ранения в результате подрыва машины

Раненые доставлены в ближайшую больницу.

В Турции восемь (девять по другим источникам) полицейских получили ранения в результате подрыва машины. Соответствующей информацией поделились местные журналисты со ссылкой на правоохранительные органы. Уточняется, что инцидент зафиксирован в Диярбакыре, расположенном на юго-востоке страны. Происшествие зафиксировано в 05:10 утра по местному времени, которое совпадает с московским. В настоящее время пострадавшие госпитализированы в больницу, их жизням ничего не угрожает.

Девять полицейских получили ранения в результате теракта с подрывом автомобиля, когда бронированный автобус, перевозивший сотрудников полиции, проезжал мимо. сообщение СМИ

Телеканал NTV уточнил, что при следовании полицейской машины на трассе "Диарбакыр - Мардин" при помощи дистанционного устройства преступниками была приведена в действие взрывчатка, установленная в припаркованном у дороги автомобиля. Сейчас на месте событий работают экстренные ведомства и правоохранители. Жертвами атаки стали полицейские спецназа, которые находились в служебном транспорте.Оперативники оцепили район взрыва, там ведется антитеррористическая операция.

Взрыв газа произошел в торговом доме "Таргим" в Назрани.

Фото и видео: Telegram / Sputnik / Ближнее Зарубежье