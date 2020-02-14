Власти Турции защищают российских дипломатов.

В Турции усилили меры безопасности посольства РФ из-за угроз. Ранее посол РФ в Анкаре заявил, что в его адрес поступают оскорбления. Турецкие пользователи соцсетей высказывают опасные инициативы против россиян. Это связано с последними сведениями о гибели мирных жителей в Идлибе. Президент Турции Эрдоган обвинил в этом Россию и режим Асада.

Нам приходится с этим считаться прокомментировали в дипмиссии

Пресс-атташе дипмиссии РФ Ирина Касимова рассказала "РИА Новостям", что ситуация обострилась. Однако по просьбе россиян местные власти внедрили дополнительные меры безопасности. Дипломаты не думаю, что за словесными угрозами в действительности могут последовать какие-то поступки.

Ранее Piter.tv писал о том, что посол РФ назвал последствия отказов во въезде в Израиль.