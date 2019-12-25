Посол РФ назвал последствия отказов во въезде в Израиль

Посол России назвал последствия отказов во въезде в Израиль. Анатолий Викторов считает, что подобная ситуация разрушает экономическую базу туризма. Действия пограничников также сказываются на культурных, образовательных и научных связях между странами. Об этом дипломат рассказал в интервью "РБК".
В 2019 году более 6 тысяч россиян не смогли посетить Израиль из-за отказа во въезде. Многие утверждают, что выполнили все установленные требования. Однако их все равно не пропустили через границу. Теперь посольство РФ берет ситуацию с неправомерными отказами на контроль. Стороны ведут диалог на уровне консулов в МИД и полиции.
Напомним, что глава МИД Израиля Исраэль Кац считает, что причиной невъезда многих россиян являются выявленные нарушения. Они пытаются нелегально трудоустроиться в стране.
Piter.tv писал о том, что Израиль не пустил в страну китайцев и отправил их обратно в Россию.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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