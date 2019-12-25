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Посол РФ назвал последствия отказов во въезде в Израиль
Сегодня, 7:16
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lesjasap

Посол РФ назвал последствия отказов во въезде в Израиль

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Около 6 тысяч россиян не смогли въехать в страну в прошлом году.

Посол России назвал последствия отказов во въезде в Израиль. Анатолий Викторов считает, что подобная ситуация разрушает экономическую базу туризма. Действия пограничников также сказываются на культурных, образовательных и научных связях между странами. Об этом дипломат рассказал в интервью "РБК".

В 2019 году более 6 тысяч россиян не смогли посетить Израиль из-за отказа во въезде. Многие утверждают, что выполнили все установленные требования. Однако их все равно не пропустили через границу. Теперь посольство РФ берет ситуацию с неправомерными отказами на контроль. Стороны ведут диалог на уровне консулов в МИД и полиции.
 
Напомним, что глава МИД Израиля Исраэль Кац считает, что причиной невъезда многих россиян являются выявленные нарушения. Они пытаются нелегально трудоустроиться в стране.

Piter.tv писал о том, что Израиль не пустил в страну китайцев и отправил их обратно в Россию.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/
 

Теги: израиль, посол, туризм
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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