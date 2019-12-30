Израиль не пустил в страну китайцев и отправил их обратно в Россию

35 граждан Поднебесной отправились обратно в столицу России

Власти Израиля отказались пускать китайцев в страну. Самолет прилетел из России и был отправлен обратно, сообщает "Росбалт".

Самолет приземлился в Тель-Авиве утром 1 февраля. Пассажиры на борту испугались появления жителей Китая, двое пассажиров сошли с рейса. В Москву самолет вернулся с опозданием на два часа.

Напомним, что от коронавируса погибло 304 человека. А 2 февраля в одной из провинций Китая обнаружили вспышку в птичьего гриппа.

Ранее мы писали, что в России внесли коронавирус в перечень опасных заболеваний.