В соцсетях турецкие пользователи пишут оскорбления в отношении российских военных.

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе. Алексей Ерхов заявил, что в социальных сетях началась антироссийская истерия от турецких пользователей. Об этом спикер рассказал "РИА Новостям".

"Прощайтесь с жизнью", "Никто не будет вас оплакивать", "Настало время вам сгореть" пишут турки

Дипломат добавил, что также получал угрозы в свой адрес. По мнению специалиста, кровожадность отдельных людей отнимает у них способность мыслить логически. Опасной ситуацией это станет, если партнеры выразят абсолютное нежелание понимать коллег. Подобный настрой может обернуться большой проблемой, которая скажется на отношениях двух стран.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Кремле оценили вероятность вмешательства США в ситуацию в Идлибе.

Фото: Pixabay.com

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