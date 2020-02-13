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В Кремле оценили вероятность вмешательства США в ситуацию в Идлибе

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Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Сирии.

В Кремле оценили вероятность непосредственного вмешательства США в ситуацию в Идлибе. По мнению Дмитрия Пескова, сейчас говорить об этом невозможно. Об этом сообщили "РИА Новости".

В любом случае, здесь идет речь не о конфликте, здесь речь идет о выполнении сочинских договоренностей

прокомментировал специалист

Он напомнил, что стороны взяли на себя определенные обязательства. В первую очередь речь идет о борьбе с террористами. В этом вопросе главная роль отводится правительственным силам Сирии.  Ранее Эрдоган заявил, что собирается вести переговоры с Трампом по данному вопросу. Также президент Турции обвинил Москву и Дамаск в ракетных ударах по мирному населению.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Турции заявили о "нейтрализации" 55 сирийских военных в Идлибе.

Теги: дмитрий песков, идлиб, кремль, сша
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, Новости Сирии,

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