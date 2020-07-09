Еще шесть человек пострадали при перевозке фейерверков.

В Турции при взрыве погибли трое военнослужащих, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщили журналисты из Daily Sabah. Они сослались на заявление губернатора провинции Четина Октайя Калдырыма. Известно, что трагедия произошла на территории Сакарьи на северо-западе страны. Солдаты перевозили фейерверки с фабрики, на который в пятницу прогремел взрыв.

Напомним, что в пятницу в Сакарье произошел взрыв на фабрике пиротехники. В этот момент на заводе находилось около 150-200 сотрудников. На территории предприятия было размещено почти 110 тонн фейерверков. По последним данным, из-за взрыва в пятницу погибли четверо. Еще 114 человек считаются пострадавшими.

В Могадишо произошел взрыв неподалеку от посольства Катара.