В Туле на 16 лет осудили украинского агента за шпионаж

Мужчина пытался завербовать российских сотрудников местного ОПК.

Украинский агент Андрей Петкевич, пытавшийся выведать секретную информацию о перспективном стрелковом оружии у сотрудников тульских оборонных предприятий, в настоящее время осужден на 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы ФСБ РФ по региону. В надзорном ведомстве пояснили, что по заданию иностранных кураторов из спецслужб Украины, мужчина разыскивал сотрудников российских компаний оборонно-промышленного комплекса, которые обладают необходимыми ему данными. Фигурант расследования хотел завербовать россиян ради получения "охраняемых законом сведений".

Вступил в законную силу приговор Тульского областного суда в отношении гражданина Украины Петкевича Андрея Вячеславовича, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России ("Шпионаж"). пресс-служба силового ведомства по Тульской области

ФСБ задержала жителя Оренбургской области, планировавшего теракт по заданию Украины.

Фото и видео: ФСБ России