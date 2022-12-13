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В Туле на 16 лет осудили украинского агента за шпионаж

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Мужчина пытался завербовать российских сотрудников местного ОПК.

Украинский агент Андрей Петкевич, пытавшийся выведать секретную информацию о перспективном стрелковом оружии у сотрудников тульских оборонных предприятий, в настоящее время осужден на 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы ФСБ РФ по региону. В надзорном ведомстве пояснили, что по заданию иностранных кураторов из спецслужб Украины, мужчина разыскивал сотрудников российских компаний оборонно-промышленного комплекса, которые обладают необходимыми ему данными. Фигурант расследования хотел завербовать россиян ради получения "охраняемых законом сведений".

Вступил в законную силу приговор Тульского областного суда в отношении гражданина Украины Петкевича Андрея Вячеславовича, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России ("Шпионаж").

пресс-служба силового ведомства по Тульской области

ФСБ задержала жителя Оренбургской области, планировавшего теракт по заданию Украины.

Фото и видео: ФСБ России

Теги: андрей петкевич, опк, сбу, тула, фсб, шпионаж
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия, Терроризм,

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