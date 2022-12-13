ФСБ задержала жителя Оренбургской области, планировавшего теракт по заданию Украины

Сообщается, что он осуществлял по указанию украинских спецслужб подготовку поджогов нескольких объектов.

Сотрудники ФСБ России задержала жителя Оренбургской области, планировавшего теракт по заданию Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей службы.

Мужчина был задержан в городе Новотроицке. Сообщается, что он осуществлял по указанию украинских спецслужб подготовку поджогов нескольких объектов. В их число входили военный комиссариат города Орска и отдел ФСБ. Из оборудованного им тайника на окраине Новотроицка силовики изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Также были изъяты инструкции для создания взрывчатки.

Возбуждено уголовное дело по статьям "приготовление к преступлению" и "террористический акт". Также в ЦОС ФСБ сообщили, что задержанный планировал перейти на сторону ВСУ для участия в боевых действиях против российских военных.

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Видео: ФСБ России