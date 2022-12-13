В ФСБ прокомментировали обыски у правозащитников и общественников в Перми

Силовики ведут дело по покушению на контрабанду культурных ценностей.

В Перми ФСБ проводит обыски у членов Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Светланы Маковецкой и Татьяны Марголиной, которая ранее находилась на должности уполномоченного по правам человека в Пермском крае. Об этом рассказали представители российского силового ведомства. Известно об оперативных мероприятиях в отношении еще нескольких общественных деятелей и активистов. Журналисты "РИА Новостей" уточнили, что обыски связаны с расследованием уголовного дела, связанного с покушением на контрабанду культурных ценностей. Речь идет о попытке перевезти на территорию Германии архивные документы Центра исторической памяти. Подозреваемыми по делу могут стать бывший глава пермского краевого отделения общества "Мемориал" (организация ранее была признана НКО-иностранным агентом, запрещена на территории России, ликвидирована) Роберт Латыпов и глава пермского Центра исторической памяти Александр Чернышов.

Напомним, что в подмосковном аэропорту "Шереметьево" был снят с рейса и арестован на 15 суток за мелкое хулиганство председатель пермского "Центра исторической памяти" Александр Чернышов.

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Фото и видео: ФСБ России