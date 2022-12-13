СК обыскал ЧОП, который не пропустил Бастрыкина на стройплощадку в Петербурге

Предположительно, следственные действия проводились в офисе в Саперном переулке.

В Петербурге прошли обыски в офисе частной охранной компании, которая не пропустила председателя СК Александра Бастрыкина на стройплощадку. Следователи изъяли документы и контракты, касающиеся лицензирования сотрудников. Об этом пишет 17 мая "РБК" со ссылкой на источники в Росгвардии.

Предположительно, следственные действия проводились в офисе в Саперном переулке.

Напомним, по версии следствия, 14 мая следователи приехали Морскую набережную для проведения расследования по другому уголовному делу. Однако охранники не пропустили их, почитав, что это ведёт к нарушению закона и регламентов частной охранной деятельности.

Первоначально правоохранителями было возбуждено дело по факту нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ и по факту застройки намыва на берегу Финского залива. В связи с этим, Бастрыкин лично прибыл на место.

Ранее прокуратура и Рособрнадзор проверят работу Европейского университета в Петербурге. Европейский университет столкнулся с трудностями при получении лицензии в 2018 году, тогда ее дали с четвертой попытки.

Фото: piter.tv