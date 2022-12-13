Прокуратура и Рособрнадзор проверят работу Европейского университета в Петербурге

Европейский университет столкнулся с трудностями при получении лицензии в 2018 году, тогда ее дали с четвертой попытки.

Стало известно, что прокуратура Петербурга и Рособрнадзор проводят проверку исполнения законодательства об образовании в Европейском университете. Об этом 17 мая сообщил представитель вуза, пишет "Петербургский дневник".

По данным "РИА Новости", проверка проходит "по обращению гражданина. Основным предметом проверки является исполнение законодательства об образовании". Проверку будут проводить до 13 июня. В пресс-службах вуза и надзорных ведомств ситуацию пока не прокомментировали.

Европейский университет столкнулся с трудностями при получении лицензии в 2018 году, тогда ее дали с четвертой попытки. Предыдущая лицензия была аннулирована по иску Рособрнадзора годом ранее.

Ранее в Петербурге открыли "стартовый" день XI Петербургского международного юридического форума. Главным событием "нулевого" дня форума станет пленарное заседание, на котором участие примут председатель Следкома Александр Бастрыкин и Министр юстиции Константин Чуйченко.

Фото: piter.tv

